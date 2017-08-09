محمد الجلاهمة

فتحت أجهزة الداخلية تحقيقا بالتنسيق مع إدارة بنك محلي للوقوف على كيفية قيام شخص بفتح حساب باسم مواطن فقد بطاقته المدنية. وقال مصدر امني ان مواطنا من مواليد 1997 تقدم الى مخفر شرطة الظهر قائلا انه فقد بطاقته المدنية وبطاقة البنك الذي يتعامل معه، وفوجئ بأن حسابا بنكيا فُتح باسمه بتاريخ الرابع والعشرين من يونيو الماضي على بنك آخر.



من جهة اخرى، تقدم وافد هندي الى مخفر شرطة الفنطاس وأبلغ عن قيام شخص مجهول بسحب 120 دينارا من رصيده رغم ان البطاقة البنكية في حوزته، وقدم إفادة من البنك بأن المبلغ سُحب عن طريق جهاز سحب آلي بمنطقة المهبولة.