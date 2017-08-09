محمد الجلاهمة - احمد خميس

سجلت في مخفري السلام والعدان قضيتان حملتا عنوانا مشتركا وهو النصب والاحتيال، وبحسب مصدر امني فإن مواطنة من مواليد 1969 تقدمت الى مخفر جنوب السرة وقالت انها تعرفت على مواطن اوهمها بأنه تاجر وان اي مبلغ سوف تقدمه له سوف يقدمه لها بربح يعادل 4 اضعاف.

واضافت كتجربة التقت بالمواطن مقابل احد البنوك في منطقة حطين وسلمته 1000 دينار بحيث أتسلمه إما 3000 دينار على اقل تقدير او 4000 دينار، مشيرة الى انه بعد مرور فترة بدأت تتصل على المواطن واذا به قد اغلق هاتفه بشكل تام، وسجلت قضية.

اما في العدان فقد تقدم سوري يعمل تاجر مجوهرات مشيرا الى انه تعرف على مواطنه ووافد مصري وابلغاه بأن لديهما مشروعا مربحا وسلم لهما مبلغا وقدره 59 الف دينار ولكنه اكتشف انه تعرض للخداع والنصب، مشيرا الى انه التقى بالمدعى عليهما في فندق 5 نجوم.

على صعيد آخر، تقدم مواطن الى مخفر شرطة الصباحية مبلغا عن تعرض مركبته التي كانت متوقفة مقابل منزله بمنطقة الصباحية الى السرقة عن طريق كسر الزجاج الجانبي، وحدد المبلغ المسروقات في لابتوب وسلاح شوزن مرخص، وقدم المبلغ الترخيص الخاص بالسلاح المسروق.

من جهة اخرى، تقدم وافد مصري الى مخفر شرطة النقرة وأبلغ عن شخص مجهول قام بكسر قفل الدبة وسرق من داخلها الاطار الاحتياطي، كما تقدم مدير معهد صحي بمنطقة النقرة وأبلغ عن مجهول كسر الباب الخارجي للمعهد وسرق من الخزينة 1200 دينار.