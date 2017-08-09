محمد الجلاهمة - أحمد خميس

توفي طفل كويتي يبلغ من العمر عامين اثر غرقه فيما كان برفقة اسرته في شاليه بالمنطقة الجنوبية، كما توفي شاب خليجي اثر نزوله البحر مقابل منطقة السالمية.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية بغرق طفل في احد الشاليهات خلال لهوه في حمام السباحة، ولدى انتقال رجال الامن الى موقع البلاغ أفاد المبلغ وهو خال الطفل بنقل الطفل الى أحد المستوصفات القريبة، وبالانتقال الى المستوصف تبين نقل الطفل الى مستشفى العدان عبر الطائرة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

من جهة أخرى، لقي شاب خليجي مصرعه غرقا بعد أن نزل الى شاطئ مقابل منطقة السالمية وتم انتشال جثته وتسليمها إلى الطب الشرعي.

على صعيد آخر، نقلت جثة وافد مصري من موالد ١٩٨٠ للطب الشرعي للوقوف على أسباب وفاته فيما فشلت محاولات إنعاش قلب الوافد في مستشفى العدان.

وبحسب مصدر أمني فقد أبلغ مواطن يعمل في المستشفى المذكور أن الوافد وصل إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف جثة هامدة مشيرا إلى أن التقرير الخاص بالمتوفي لا يوجد ضغط ولا نبض ولا تنفس وعيونه متسعة وحاول الأطباء إنعاش القلب والرئة إلا أن الوافد لم يستجيب ومن المقرر أن يقف الطب الشرعي على سبب وفاته بشكل يقيني.