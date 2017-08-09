مروجان للمخدرات في شوارع مبارك الكبير إلى «المكافحة»

عبدالله قنيص - محمد الدشيش

لم يمر نحو أسبوع على إحباط تهريب حبوب ترامادول محشوة في سديري حتى تمكن رجال جمارك مطار الكويت الدولي امس من ضبط وافد عربي حاول تهريب 7500 حبة مخدرة أمس الأول.

وأوضح مصدر جمركي أن رجال الجمارك اشتبهوا بوافد عربي، وعند تفتيشه عثر على 7500 حبة مخدرة مخبأة بداخل ملابسه الشخصية (صديري) الذي كان يرتديه، وتمت إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهة المختصة، مؤكدا أن الإدارة العامة للجمارك ستظل السد المنيع والعين الساهرة على جميع منافذ البلاد الجمركية الجوية والبحرية والبرية لحماية أمن البلاد من أي محاولة تهريب لأي من المواد الممنوع دخولها البلاد وعلى رأسها آفة المخدرات.

من جهة اخرى، تمكنت دوريات مبارك الكبير من القبض على مواطن ووافد سوري مروجين للمخدرات في أحد شوارع المحافظة أمس الأول.

وقال مصدر أمني: إنه خلال تجوال دورية أمنية للحفاظ الأمن ولضبط المطلوبين والمخالفين، اشتبه رجال الأمن بمركبة تسير بالشارع وإنارتها مغلقة، وعند الطلب من قائدها التوقف لم ينصع للأوامر، وتمت ملاحقته إلى أن تم استيقافه وضبطه، وعند التأكد من هويته تبين أنه مواطن وبرفقته وافد سوري، وبتفتيش المركبة احترازيا عثر رجال الأمن على كمية من مادة الكيميكال المخدرة وبطل خمر مستورد، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

كما اقتيد وافد آسيوي إلى إدارة الإبعاد بعد التحقيق معه في مصدر 28 زجاجة من الخمور المحلية التي ضبطت بحوزته التي تم إتلافها.

وكانت إحدى دوريات أمن الأحمدي قد رصدت شخصا يقف في ساحة وأمامه أكياس سوداء ولدى الاقتراب منه حاول الهرب فجرت مطاردته وتم ضبطه وعثر بحوزته على زجاجات خمور التي كان بصدد بيعها لوافدين اعتادوا على ما يبدو التعامل معه والشراء منه في الساحة التي ضبط بها.