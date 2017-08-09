عبدالعزيز المطيري
أيدت محكمة الجنح المستأنفة براءة مواطنين من الاساءة والتشهير بالمجني عليه عبر قروب بالواتساب.
من خلال مقاطع فيديو تضمنت عبارات قذف وسب علني للمجني عليه على نحو يخدش شرفه واعتباره واتهامه بإنشاء شركات وهمية وأخذ أموال الناس. وحضر المحامي فريح الكوح عن المتهم الأول ودفع بانتفاء القصد الجنائي وعدم وجود دليل يقيني يدين موكله، ناهيك عن اعتصام المتهم الاول منذ فجر التحقيقات بإنكار الاتهامات الموجهة اليه، اضافة الى أن تحريات المباحث لم تسفر عن قيام المتهم الاول والثاني بأي جرم من الاتهامات الموجهة اليهما.