فاطمة التركي

اتهم عامل مصري يعمل «ديليفري» طلبات الى المركبات التي تتوقف مقابل المطعم مواطنا بضربه.

تفاصيل الواقعة كانت مساء أمس حينما كان العامل المصري يأخذ طلب الشاب من احد مطاعم منطقة النقرة وبعدها اصبح ينادي على العامل ليستعجله في الطلب فأخبره بأنه يتأخر لوجود طلبات كثيرة وبعد مضي عشر دقائق نادى العامل ثم صرخ بوجهه وشتمه بل واعتذر الأخير منه. وكشف مصدر انه عند تسلم الطلب وضع الشاب الأكل بالمقعد الجانبي ثم ترجل من سيارته وسدد لكمة بوجه العامل وتوارى بعدها دون ان يدفع حق الطعام. العامل أحضر تقريرا من مستشفى مبارك بتعرضه لكدمة بالانف، وقام بتسجيل بلاغ ضد الشاب بحضور عمال آخرين شهدوا الواقعة وجار اتخاذ اللازم.