سعود يوسف ـ فاطمة التركي ـ عبدالله الحربي

اتهمت فتاة من مواليد 1990 شقيقها بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب في منزلهما. وقالت في بلاغ قدمته إلى مخفر العدان انها أصيبت برضوض خفيفة نتيجة الاعتداء الذي وقع عليها في منزل الاسرة بالمنطقة. وأرفقت في بلاغها تقريرا طبيا صادرا عن مستشفى العدان. وفي سياق آخر، اندلعت مشاجرة بين مجموعة أحداث في إحدى الساحات الترابية بمنطقة صباح السالم امس الاول واسفرت عن إصابة إحداهما.

من جهة أخرى، أبلغ حدث يبلغ من العمر 16 عاما مخفر الأحمدي بتعرضه للاعتداء من قبل 3 أشخاص لا يعرفهم. وقال في بلاغه إنه كان يقف مع شخص يعرفه قدم بياناته، وكانت تقف على مقربة منهما مركبة بها 3 من اصدقاء الشخص حيث انهالوا عليه ضربا.