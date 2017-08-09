جاسم التنيب

علمت «الأنباء» أن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تستعد لاستقبال 750 طالب ضابط بواقع 600 طالب ضابط و100 طالب ضابط اختصاص و50 ضابطة «الشرطة النسائية»، على أن تضاف هذه الأعداد إلى الدفعة الرابعة التي ستتخرج العام المقبل والتي تقدر بـ 346 طالب ضابط والدفعة الثالثة التي تقدر بـ 407 والتي ستتخرج العام ما بعد المقبل لتصل نسبة الطلاب الدارسين في الأكاديمية الى 1453 طالب ضابط.

وقالت مصادر أمنية إن الاشكالية التي تواجه الأكاديمية هي الاعداد الكبيرة جدا التي تفوق قدرة الأكاديمية، سواء بالنسبة إلى الهيئة التدريسية أو لأماكن الإقامة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية لم تستقبل دفعة ضباط العام الماضي نظرا لإجراءات متعلقة بتطوير المناهج والأكاديمية.