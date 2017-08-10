المتهم تعمّد إطفاء سيجارة مشتعلة في ساعد القتيلة لتنام من شدة الألم



المتهمان كانا في فسحة.. والأم حملت الطفلة ميتة إلى منزلها بـ «القصور» عبدالله قنيص

في آخر تطورات الجريمة التي هزت ضمائر الجميع والتي تم خلالها قتل طفلة بريئة في القصور على يد أمها وصديقها، أبلغ مصدر امني «الأنباء» ان المتهم (م.ب) من مواليد 1997 وصديقته المدعوة (م.هـ) من مواليد 1991 مثّلا آخر مراحل جريمتهما البشعة داخل السيارة الرباعية المؤجرة من قبل المتهم الذي مثّل كيفية قيامه بخنق الطفلة وضربها بعنف أمام عيني امها، لأنها على حد قوله، هادمة اللذات، وأنها كانت تشكل عقبة أمام لحظات الوناسة التي يريد ان يحياها.

وفجّر المتهم أمام النيابة العامة مفاجأة، حينما قال ان الطفلة لفظت انفاسها الاخيرة داخل المركبة التي استأجرها، وأن الأم حملت الطفلة وهي ميتة إلى داخل سيارتها ثم قامت- على حد تأكيده- بنقلها الى منزلها بمنطقة القصور ومن ثمّ اتصلت بعمليات الداخلية وابلغتهم بأن ابنتها توفيت لأسباب غير معروفة، لكن آثار الضرب على الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات كانت واضحة على الوجه والرقبة والصدر، بالإضافة الى حرق في ساعدها نتيجة اطفاء سيجارة مشتعلة، الأمر الذي دفع المسعف الذي انتقل الى موقع الجريمة الى رفض حمل الجثة باعتبار ان كل المؤشرات تشير الى شبهة قتل.

وبحسب التفاصيل التي سردها القاتل فإنه كان برفقة صديقته داخل سيارته المستأجرة، حيث قامت الأم بترك سيارتها عند احد المطاعم وصعدت الى داخل مركبته وبرفقتها الطفلة التي قام المتهم بضربها بشكل عنيف، مشيرا إلى انه- وبالتعاون مع الأم- قام منذ نحو شهرين بالاعتداء على الطفلة بالضرب عدة مرات، وأطفأ سيجارة في يدها حتى تبكي ثم تخلد الى النوم ليصفو له الجو.

وأكد المصدر الأمني أن وكيل النائب العام بصدد توجيه تهمة القتل العمد الى المتهم وصديقته الأم على ان يُحالا الى السجن المركزي بعد انتهاء التحقيقات، مشيراً الى ان وكيل النيابة سيستدعي في غضون الساعات المقبلة ضابط المباحث للاستماع إلى إفادته وتحرياته حول الواقعة.

يشار إلى أن بداية القضية كانت ببلاغ من الأم يوم الخامس من اغسطس وتحديدا في الحادية عشرة والنصف صباحا بوفاة ابنتها في منطقة القصور ق 3 فتوجه الى موقع البلاغ ملازم أول من قوة مبارك الكبير وبرفقته شرطي وكذلك وصلت سيارة اسعاف، ورفض المسعف نقل جثة الطفلة للاشتباه في وفاتها جنائيا، وعلى الفور انتقل الطب الشرعي ولاحظ الطبيب الشرعي وجود آثار ضرب ناحية الوجه والرقبة والصدر وحرق بساعدها الأيسر، ولدى التضييق على أم الطفلة اعترفت بأنها مطلقة، وأنها على علاقة بشاب وكانت برفقته للفسحة حيث قام بضرب الطفلة محاولة إبعاد التهمة عنها، ولكن المتهم اكد تورط الأم في القضية.