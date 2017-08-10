احمد خميس

سجلت في مخفر شرطة الواحة قضية نصب واحتيال، وذلك بعد أن تقدم وافد سوري ببلاغ متهما فيه شخصا من غير محددي الجنسية بالنصب عليه. وحسب إفادة المُبلغ، وهو من مواليد 1965، فإنه كان قد عزم المغادرة الى دولة قطر وتبين له من خلال أقاربه أن اسمه مدرج في قوائم غير المصرح لهم بالدخول الى قطر، ومن ثم تعرف على بدون يدعى (ف) من مواليد 1979 أوهمه بقدرته على رفع اسمه من قوائم المنع مقابل ان يدفع له مبلغ 2400 دينار، وبالفعل دفع للمدعى عليه مقدما وصل الى 1160 دينارا، على ان يدفع له المتبقي من المبلغ المتفق عليه، ولكن البدون لم يفعل أي شيء، وبقي اسم السوري مدرجا على قوائم المنع القطرية.