محمد الجلاهمة

«الحالة الحرجة التي يمر بها الوافد الهندي ناتجة عن محاولة الانتحار بمبيد حشري قوي خاص بالأغنام»، هذا ما انتهى اليه أطباء مستشفى الجهراء الذين تفاعلوا مع حالة وافد هندي أدخل إلى الانعاش، وبحسب مصدر أمني فإن عمليات الداخلية تلقت إشارة من مستوصف العبدلي بوصول هندي من مواليد 1993 بواسطة كفيله المواطن وانه في حالة صعبة، وعليه تم اسعاف الوافد الى مستشفى الجهراء، وتبين انه شرع في الانتحار بمبيد حشري، وبسؤال المواطن قال انه دخل الى المزرعة ووجد الخادم في حالة حرجة ويعاني من ألم شديدة وفمه تخرج منه رائحة مبيد حشري، وتم إجراء غسيل معوي. فيما وصف المصدر الأمني حسب إفادة الأطباء ان حالة الآسيوي حرجة جدا.