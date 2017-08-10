مشاري المطيري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن إحصائية إدارة جوازات المطار أشارت إلى أن إجمالي المسافرين عبر منفذ مطار الكويت الدولي خلال الفترة من 1 - 31 يوليو الماضي بلغ 1.185.623 مسافرا. وبينت الإدارة ان حركة دخول المسافرين بلغت 533.270 منهم 201.726 مسافرا كويتيا و31.882 مسافرا من مواطني دول مجلس التعاون و299.662 من باقي الجنسيات، في حين بلغت حركة الخروج 652.353 مسافرا، منهم 256.426 مسافرا كويتيا و36.484 مسافرا من مواطني دول مجلس التعاون و359.443 مسافرا من باقي الجنسيات. وأشارت الإدارة الى ان عدد التأشيرات الصادرة بلغ 15.884، كما قامت إدارة جوازات المطار التابعة للإدارة العامة لأمن المطار بتنفيذ 53 مهمة لكشف بصمة الإبعاد وتم السماح لـ 11 شخصا بالدخول الى البلاد بعد رفع سابقة الإبعاد عنهم، في حين تم ضبط 11 مسافرا بتهمة التزوير في وثائق السفر الى جانب إلقاء القبض على 118 مطلوبا وإحالتهم إلى الجهة المختصة، مشيرا الى ان عدد الأشخاص الذين تم إرجاعهم من قبل إدارة الجوازات بلغ 182 شخصا، كما تم إلغاء منع السفر عن 118 مسافرا، بالإضافة الى ضبط عدد من القضايا الأخرى.