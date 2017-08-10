عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من تهم تتعلق بإساءة استخدام الهاتف وسب مواطنة كانت على علاقة غرامية سابقة به في برنامج واتساب.

وكانت المجني عليها قد لجأت لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية شاكية تعرضها للسب على برنامج الواتساب من قبل شخص كان يرتبط معها بعلاقة عاطفية وعلى إثر هذه الأقوال تم ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة.

وأمام المحكمة أكدت وكيلة المتهم المحامية لطيفة اليحيوح كيدية الاتهام وتلفيقه من جانب الشاكية التي تراخت ولم تقم بالإبلاغ عن الواقعة إلا بعد مضي أربعة أشهر، وذلك بعدما قطع موكلها علاقته بها.