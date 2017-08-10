عبدالكريم أحمد

برأت محكمة الجنايات عسكريا يعمل في السجن المركزي من تهمة تتعلق بإدخال مواد مخدرة وتسليمها لأحد النزلاء مقابل تسلمه مبلغ 5000 دينار. وتتلخص الواقعة فيما ذكره ضابط الزام من أنه لاحظ ان المتهم يأتي للعمل بوقت مبكر على خلاف العادة فاشتبه به وقام بتتبعه عبر كاميرات المراقبة إلى أن رصده يقتاد أحد النزلاء وينقله إلى عيادة السجن للعلاج ثم عاد معه بعد أن سلمه المضبوطات بيده، وبعد 4 ساعات قام بضبط السجين والمضبوطات داخل زنزانته، وبعدها ضبط العسكري واتهمه بتقاضي المبلغ المشار إليه مقابل إدخال الممنوعات.

ودفع المحامي سلطان المنديل موكلا عن العسكري أمام المحكمة بعدم صحة ومنطقية أقوال الشاهد وأن التصوير لم يظهر موكله وهو يسلم المادة المخدرة للنزيل، كما لم يتم العثور على المبلغ المالي معه، ما يؤكد عدم صحة أقواله.