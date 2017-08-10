أحمد خميس

اقتيد مواطن من مواليد 1996 إلى مخفر الزهراء ومنه الى الأدلة الجنائية للوقوف على حقيقة كونه في حالة غير طبيعية، وبحسب مصدر أمني فإن دوريات نجدة حولي تلقت بلاغا بوجود شخص في مقر إدارة المحاكمات العسكرية وانه في حالة غير طبيعية، ولدى وصول رجال النجدة لتسلم المدعى عليه لوحظ ان الشخص تفوح منه رائحة كريهة، كما أكد ذلك ضابط يعمل في إدارة المحاكمات.

من جهة أخرى، احتجز مواطن من مواليد 1992 في نظارة مخفر شرطة بيان على خلفية قضية حيازة مركبة في حالة غير طبيعية والاصطدام بحاجز على ان يحال الى الطب الشرعي للوقوف على ما اذا كان واقعا تحت تأثير مواد مخدرة.