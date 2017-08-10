فاطمة التركي

اتهمت وافدة عربية من مواليد 1961 وتعمل في وزارة الصحة زوجها السبعيني بتهديدها بالقتل.

وقالت الوافدة التي تسكن في منطقة الواحة في بلاغ قدمته الى مخفر النعيم ان زوجها حضر الى مقر عملها في مستشفى الجهراء وهددها بالقتل اذا لم تترك عملها. وأمر وكيل النيابة بإحالة القضية إلى التحقيق.

من جهة أخرى، هرعت إحدى دوريات مخفر القيروان الى مستوصف المنطقة بعد بلاغ بوجود مشاجرة وشاهدت الدورية وافدا سوريا من مواليد 1972 مصابا بالرأس، وأفاد بتعرضه للاعتداء بالضرب من قبل أشخاص مجهولين، ونقل الى مستشفى الصباح وسجلت قضية.