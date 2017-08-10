عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات جلستها الثانية لمحاكمة المحامي الذي ادعى تحصل بنغالي على الجنسية الكويتية بالتزوير وتدرجه في المناصب بوزارة الصحة، وقررت إرجاءها محاكمته إلى السابع عشر من الشهر الجاري للدفاع.

والتفتت المحكمة عن الطلب الذي قدمه المتهم للمرة الثانية على التوالي بإخلاء سبيله حيث قدم طلبا مماثلا الجلسة الماضية ولم تقبله المحكمة، وبذلك يستمر حجزه إلى الأسبوع المقبل.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد واجهت المتهم بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، رغم انكاره الاتهام مدعيا أن معلومات سرية وصلت إليه بهذا الشأن وأثارها للصالح العام.