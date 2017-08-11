تسبب انقلاب شاحنة تعلوها ثلاجة في بعثرة كمية من الذبائح المعدة للتوزيع على محال الجزارة وذلك على الدائري السادس، فيما يرجح ان تتم معاودة فحص تلك الذبائح من قبل بلدية الكويت للوقوف على مدى امكانية تداولها للاستهلاك الآدمي خاصة انها تركت لبعض الوقت تحت درجات حرارة مرتفعة وبحسب مصدر امني فان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن وقوع حادث مروري تمثل في انقلاب مركبة ولدى انتقال رجال الامن تبين ان الانقلاب وقع في مركبة لنقل اللحوم، هذا وتم رفع اللحوم واسعاف قائد المركبة الى المستشفى لتلقي العلاج من اصابات لحقت به جراء الحادث.