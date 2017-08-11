عبدالله قنيص

أنهى رجال مباحث العدان نشاط وافد مصري كان يستغل انشغال مرتادي فندق 5 نجوم بالبوفيه المفتوح، ويقوم بسرقة الهواتف النقالة التي يتركونها على الطاولات، فيما أكد مصدر امني ان هناك تنسيقا مع مخفر آخر للوقوف على قضايا مماثلة لاحتمالية ان يكون المتهم الموقوف هو من ارتكبها، مشيرا الى ان كاميرا الفندق لعبت دورا مهما في ضبط المتهم، اذ تم تتبع اللص حتى وصل الى المركبة التي تركها مقابل الفندق ليتم التقاط رقمها والتوصل الى هوية اللص والعثور بحوزته على الهاتف الذي سرقه.

وبحسب مصدر امني، فإن وافدا مصريا أبلغ مخفر العدان بأنه كان يتناول طعام العشاء في فندق 5 نجوم هو وزوجته، وفوجئ باختفاء هاتفه الحديث آيفون 7 بلس من على طاولة الطعام، ورفض اتهام أحد بالسرقة، فقام رجال المباحث بالاستعانة بالكاميرات التي وثقت قيام اللص بالسرقة، فتم تتبعه وضبطه. وتبين ان اللص يحرص على عدم فتح الهاتف حتى لا ينكشف أمره من خلال تتبعه بالأقمار الاصطناعية، وإنما كان يقوم بإرسال الهواتف التي يسرقها الى موطنه بحيث تتم هناك إعادة برمجة الهواتف، ومن ثم إعادة استخدامها.