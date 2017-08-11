أحمد خميس
سجل رقيب من مرور الاحمدي قضية إهانة موظف عام أثناء تأدية مهام عمله اتهم فيها مواطنا بتعمد إهانته وسبه وتهديده بإلحاق الأذى به. وبحسب مصدر امني، فإن الرقيب كان يؤدي مهام عمله على طريق الفحيحيل السريع حينما شاهد مركبة مظللة، حيث قام بتشغيل الفلاشر لتوقيف قائد المركبة تمهيدا لتحرير مخالفة مرورية، وما ان توقف المخالف حتى ابلغه بأن المركبة مظللة وانه سيحرر مخالفة، وعندما طلب رخصة القيادة رفض المخالف- الذي تبين لاحقا انه مواطن- تقديم إثباته، وقام بسب المدعى عليه وإهانته على مرأى ومسمع من المارة.