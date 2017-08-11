محمد الجلاهمة

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من توقيف 7 آسيويين شكلوا فيما بينهم عصابة لسرقة كيبلات الكهرباء الأرضية من داخل المناهل.

وجاء توقيف الشبكة السباعية على خلفية القضية التي نشرتها «الأنباء» الاحد الماضي بعنوان «الخالة تقود الأمن إلى مخزن للصوص أملاك الدولة»، اذ أرشدت مواطنة رجال الأمن حيث أبلغت ابن شقيقتها عن مشاهدة لصوص كانوا على مقربة من منهولين وعثر بالمنهولين على كيبلات كهربائية تعود ملكيتها الى وزارة المواصلات.

وعودة الى ضبط افراد العصابة اوضحت ادارة العلاقات العامة انه ولدى متابعة رجال المباحث للبلاغ حول تعرض بعض المناهيل في منطقة جابر العلي للعبث من قبل بعض الاشخاص، حيث تم تكثيف عمليات البحث والتحري وتم الاشتباه بإحدى مركبات النقل في المكان، وبعد استيقافها تبين وجود عدد من قطع الكابلات الكهربائية مقطعة داخل المركبة.

وأشارت الادارة إلى انه ولدى مواجهة المتهمين بنتائج التحقيقات أقروا واعترفوا بقيامهم بسرقة الكابلات الكهربائية الارضية من المناهل ومن ثم بيعها لسكراب في منطقة المهبولة، حيث تمت احالة المتهمين والمضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.