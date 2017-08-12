موسى أبوطفرة

أعلن شقيق المواطنة الكويتية المفقودة في البوسنة العثور عليها في أحد المستشفيات موضحا انها قد تعبت نفسيا نتيجة لفقدان الاتصال بذويها ، متوجها بالشكر والتقدير لسفير الكويت في البوسنة ناصر المطيري على جهوده المبذولة في العثور على شقيقته ، قائلا "بيض الله وجيهكم عالفزعة" .

بدوره، أعلن سفيرنا لدى البوسنة والهرسك ناصر المطيري أن السلطات الامنية البوسنية أبلغت السفارة بعثورها على المواطنة الكويتية التي كانت فقدت منذ فترة وانها بحالة جيدة.



وأشار السفير المطيري في بيان تلقت (كونا) نسخة عنه أن السلطات المعنية تجري حاليا التحقيقات اللازمة وستسلم المواطنة الى السفارة بعد انتهاء تلك التحقيقات.



وأشاد بالتعاون الذي أبدته السلطات البوسنية في هذا الصدد منذ اللحظات الاولى لابلاغها بهذا الامر.

وكانت «الأنباء» قد علمت من مصادر مطلعة ان المواطنة والتي تدعى (هـ.ع) مختفية منذ نحو 4 أيام في منطقة اليجا بالبوسنة وهي منطقة تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين الكويتيين.

وأكدت المصادر ان هاتف المواطنة يستجيب للاتصال لكن لا أحد يرد، مشيرة إلى ان الهاتف يفتح ويغلق، موضحة ان الشرطة تتابع هذا الخيط للوصول الى حقيقة ما حدث مع المواطنة الكويتية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة بوسنية، فإن المواطنة وصلت هي وأسرتها الى سراييفو الأحد الماضي، ولاحظ اخوانها اختفاءها في اليوم التالي، وبعد ساعات من محاولات البحث، أبلغت الأسرة الشرطة.