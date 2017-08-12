هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

في إطار جهود الإدارة العامة للجمارك لرفع المستوى الأمني في المنافذ الجمركية، استقبل المدير العام المستشار جمال الجلاوي، أول من امس الخميس مسؤولي السفارة الأميركية بالبلاد ووفدا من إدارة الجمارك الأميركية وحماية الحدود، وذلك بمقر الإدارة العامة للجـمارك بمـنطـقة الشويخ.

وتضمن الاجتماع بحث مجالات التعاون بين جمارك البلدين، وأفضل الممارسات المتعلقة بمجال إدارة المخاطر، وذلك من خلال تطبيق جميع الأنظمة الأمنية وفق أعلى المعايير الدولية، ومتطلبات منظمة الجمارك العالمية لأمن وتسهيل التجارة.

وتخلل الاجتماع بحث مجالات تطوير قدرات موظفي الإدارة العامة للجمارك.

يشار الى ان الاجتماع عقد في مقر الادارة العامة للجمارك ومقرها الشويخ واستمر اكثر من ساعتين، بحضور عدد من المسؤولين في الجمارك الكويتية.