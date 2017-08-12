محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

لم يمر عرض مقطع فيديو على وسائل التواصل بثه مواطن وعرض من خلاله عثوره على أختام تخص أطباء ووكيل نيابة وملفات رسمية تابعة لوزارة الداخلية، إضافة الى عدة رتب عسكرية وجوازات سفر اميركية، مرور الكرام، إذ قال مصدر امني لـ «الأنباء» إن وزارة الداخلية بصدد التواصل مع المواطن الذي بث المقطع للوقوف على مزيد من التفاصيل حول الواقعة وعما بثه ومكان تداول تلك المستندات، مؤكدا ان قطاع البحث الجنائي سيحقق في الأمر وسيتخذ كل الإجراءات القانونية بحق من يتداول تلك الوثائق والمستندات والتحقيق معه في أسباب حيازته هذه الملفات.

ولفت الى ان صاحب المقطع لم يوضح خلال المقطع كيف تحصل على تلك المستندات التي عرضها في المقطع المصور، وتضمن المقطع الذي استغرق نحو الدقيقتين لمواطن يعرض فيه رتبا عسكرية وأختاما تخص اطباء في وزارة الصحة وختما قال انه يخص وكيل نيابة، بالإضافة الى جوازات اميركية، وملفات تخص الصحة، وحذر المواطن أجهزة الداخلية من هذا العبث، متسائلا: كيف للوزارة ان تسمح بأن تتوافر مثل هذه المستندات والوثائق والأختام والرتب وقد تباع على ضعاف النفوس ومن السهل استخدامها مع ضابط يعمل في امن الحدود، حسب ما ذكر.