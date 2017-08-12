أحمد خميس

اقتيد مواطن من مواليد 1985 كرها الى مخفر شرطة العديلية بعد أن رفض طوعا ركوب الدورية، وسجلت بحقه قضية إهانة موظف عام، فيما رفضـت فتاة كان يتحرش بها المدعى عليه التردد على المخفر حتى لا تتضرر سمـعتها، جاء ضبط الشاب وهو من سكان منطقة فهد الأحمد بعد أن أهان واعتدى على ضابط برتبة ملازم.

وبحسب مصدر أمني، فإن المدعي وهو ضابط بالأمن العام كان على متن دورية برفقة رقيب أول، حيث كانا يقومان بمتابعة الأوضاع الأمنية وخلال تفقدهما مواقف جمعية العديلية، شاهدا شابا يستقل مركبة يقوم بمعاكسة بنات، فطلب منه أن يسلمه دفتر السيارة والليسن، ولكن الشاب رفض، وحينما أبلغه بأن يصعد الدورية، رفض وقام بدفع يد الضابط.