أحمد خميس

أمر وكيل النائب العام بتسجيل قضية في مخفر ميدان حولي بعنوان «هتك عرض انثى». وجاء تسجيل القضية بعد ان تقدمت لبنانية للإبلاغ عن تعرضها لهتك العرض وخدش الحياء أثناء شرح طريقة العلاج.

وبحسب مصدر امني، فإن الوافدة، وهي من مواليد 1989، قالت انها ترددت على طبيب اردني، حيث قام بتحسس جسدها بشكل لا يمت للطب بصلة، كما اخذ يشرح طريقة العلاج التي سوف تتبعها بطريقة فيها إيحاءات وتحريض وخدش للحياء.

وقالت المبلغة ان صديقتها كانت برفقتها وشاهدة على كل كلمة، وقدمت رقم هاتفها.

هذا، وتم استدعاء الطبيب، وهو من مواليد 1974، حيث نفى ما ادعته المبلغة، مؤكدا انه كان يمارس عمله، وسرد لها طريقة العلاج بشكل علمي، حسب قوله.