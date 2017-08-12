أحمد خميس

اقتيد وافد الى مباحث حولي تمهيدا للتحقيق معه في جرائم مرتبطة بالسلب بالقوة قد يكون ارتكبها، فيما سجلت مبدئيا بحق المتهم وهو مصري من مواليد 1991 قضية شروع في السلب بالقوة، وتم إرفاق أداة الجريمة التي استخدمها في جريمته وهي عبارة عن سكين حاد، حيث خير وافدة فلبينية بين القتل و الامتثال لما يبرغب بأن تسلمه ما بحوزتها من مال.

وبحسب مصدر أمني، فإن حارسا مصريا استنجد بعمليات الداخلية، مشيرا الى أنه تلقى بلاغ استغاثة من وافدة فلبينية تقيم في البناية التي يعمل بها، وقالت له إن شخصا مجهولا طرق بابها، وحينما فتحت فوجئت به يضع سكينا على رقبتها ويلوح بنحرها ما لم تسلم له المال. وأضاف المصدر: انتقلت على الفور دوريتان وتم تطويق البناية، وقام رجال الأمن بتفتيش البناية وعثروا على الوافد متواريا عن الأنظار على السلم، وتعرفت عليه الوافدة وتم العثور على أداة الجريمة وهي سكين، وذلك في الطابق الذي يعلو محل سكن المجني عليها.