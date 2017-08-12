محمد الجلاهمة
أحال رجال أمن مخفر تيماء 4 أشخاص (3 مواطنين وبدون) إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ان ضبطوا في وضعية تعاطي مواد مخدرة في ساحة ترابية بمنطقة تيماء، وبحسب مصدر امني فإن مواطنا ابلغ عمليات الداخلية بجلوس 4 اشخاص داخل ساحة وبفعل الرطوبة التي في الجو شعر بأنهم يدخنون الحشيش، وفور تلقي البلاغ تم توجيه دوريات تابعة لمباحث وأمن الجهراء واستطاع رجال الأمن توقيف الشباب الأربعة بعد مطاردة على الأقدام وتبين ان الشباب في حالة تعاط، ومن خلال تحليل الطب الشرعي تبين انهم كانوا يتعاطون مادة الحشيش كما اكد المبلغ.