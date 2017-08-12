أحمد خميس

نقلت سيدة يرجح أنها وافدة آسيوية الى الطب الشرعي في محاولة للوقوف على هويتها في المرتبة الأولى ومن ثم محاولة معرفة الأسباب التي دعت الى إقدامها على الانتحار داخل حديقة الفروانية، وبحسب مصدر امني فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا من وافد مصري أبلغ بمشاهدة جثة وافدة معلقة بإحدى الأشجار.

وعلى الفور توجه رجال الأمن الى موقع البلاغ في حديقة الفروانية الكائنة في ق1 وكان في انتظارهم المبلّغ الذي أرشد رجال الأمن عن مكان الانتحار، وتبين ان الوافدة لا تحوز أي إثبات يمكن من خلاله الاستدلال على بياناتها.