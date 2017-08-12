أحمد خميس

أسعف وافد بنغالي الى مستشفى الجهراء، وجاء في التقرير الطبي الخاص به: كدمات في أرجاء متفرقة من جسده وآثار نزيف من الأنف وجرح قطعي بالساعد الأيمن وظهر كف اليد اليمنى وكسر مضاعف بالمشطين الثانية والثالثة، وجاءت هذه الاصابات على خلفية اعتداء عمال في مزرعة مجاورة للمزرعة التي بها الوافد بمنطقة العبدلي، وفي التفاصيل ان الوافد البنغالي وهو من مواليد 1982 حضر الى مخفر القشعانية وهو بحالة متردية وتم إسعافه بالدورية الى المستشفى، وأفاد بأن عدة أشخاص يعملون بجانب المزرعة التي يعمل بها اعتدوا عليه.

وأضاف المصدر أن كفيل البنغالي اعتذر عن عدم الحضور الى المخفر لتسجيل قضية لأن حالته الصحية لا تسمح، وأرسل ابنه للقيام بذلك.