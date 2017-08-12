محمد الدشيش

قضت محكمة الجنح بحبس مواطن كويتي ٦ أشهر بتهمة النصب والاحتيال، حيث نصب على عدد كبير من المواطنين والمقيمين من خلال ايهامهم بوجود عقارات للشركة في دول بريطانيا وأميركا، وترافع أمام المحكمة المحامي فهد الهاجري عن المجني عليهم مدافعا عن موكليه، موضحا انهم وقعوا عقودا لشراء اراض سكنية خارج الكويت، مؤكدا ان مثل هذه الشركات حاولت التحايل على القانون ولكن سنكون لها بالمرصاد.

وبعد صدور الحكم صرح المحامي الهاجري بأن المبالغ التي حصل عليها مالك الشركة تنجاوز ٢٥٠ ألف دينار، وان الحق سينتصر بالنهاية من خلال القضاء الكويتي النزيهة، وسنتمسك بكل شراسة للدفاع عن حقوق الأبرياء مؤكدا استمراره في مطالبته المتهم بتعويض المتضررين ماديا وأدبيا بمبالغ مالية ضخمة.