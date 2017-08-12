محمد الجلاهمة

شرع رجال مباحث الجهراء في البحث عن فتاة تدرس في جامعة أجنبية باهظة التكلفة، وذلك بعد أن تقدم والدها ببلاغ طالب فيه الاجهزة الأمنية بسرعة العثور على ابنته والتي تعاني من اضطرابات نفسية وتتلقى علاجا في الطب النفسي.

وبحسب مصدر أمني، فإن المبلّغ أفاد بأن ابنته خرجت من منزله قبل أسبوع للتنزه ولكنها لم تعد حتى تاريخه، وبسؤال الأب عن أسباب عدم مسارعته في تسجيل قضية بالواقعة، قال إن ابنته تعاني من مشكلات نفسية وتتلقى علاجا في الطب النفسي وانها معتادة على أن تقيم لدى صديقات لها ليوم أو اثنين وتعود، لافتا الى أنه بحث عن ابنته لدى صديقاتها ولم يستدل عليها.