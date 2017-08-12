هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

توفي شاب كويتي (18 عاما) اثر دهسه خلال قيامه باستبدال إطاره الذي تعرض للعطب على الدائري السادس، فيما لحقت تلفيات بليغة بمركبة الشاب وبمركبة الفتاة التي اصطدمت به، حيث نقلت الفتاة للعلاج فيما تركت جثة الشاب للطب الشرعي، وبحسب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي فإن الشاب كان يجري عملية استبدال إطار سيارته وجاءت مركبة كانت تستقلها فتاة واصطدمت به ليلقى مصرعه على الفور، فيما تهشمت المركبتان (مركبة الشاب ومركبة الفتاة).

من جهة أخرى، لقي شاب كويتي مصرعه على طريق الدائري السادس اثر اصطدام مركبته في سيارة نظافة.