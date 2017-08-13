هاني الظفيري

تعامل نحو 6 مراكز إطفاء حتى عصر امس مع حريق وصف بالكبير داخل مصنع للأخشاب في منطقة أمغرة، وبذل رجال الإطفاء جهودا كبيرة لإتمام السيطرة على الحريق والذي خلّف سحبا دخانية كثيفة في نطاق محافظة الجهراء ومن المقرر أن تفتح وحدة التحقيق في الإطفاء تحقيقا للوقوف على سبب الحريق وحجم الخسائر التي سببها بالمصنع.

وكانت غرفة عمليات الداخلية قد تلقت بعد ظهر امس بلاغا يفيد باندلاع حريق، حيث توجه رجال الإطفاء لإخماد ألسنة اللهب، فيما قال مصدر في الإطفاء ان الحريق تم إحكام السيطرة عليه.

يشار الى ان ألسنة اللهب شوهدت من مسافات بعيدة.