المتهم أدين بإرتكاب جريمتين في الولايات المتحدة

عبدالكريم أحمد

وضعت إدارة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» اسم وصورة مواطن كويتي يبلغ 28 عاما على قوائم المطلوبين دوليا بناء على حكم قضائي أميركي أدانه بقضية تتعلق بالاتجار في المواد الإباحية الخاصة بالأطفال.

وكشف مصدر لـ«الأنباء» أن مكتب الإنتربول الكويتي تلقى إشارة من نظيره الدولي تطالب بإلقاء القبض على المتهم الذي بات مطلوبا للسلطات القضائية الأميركية، مشيرا إلى أن التحقق جار لمعرفة وجوده داخل البلاد من عدمه تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنه وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها البلاد والتي انضمت بموجبها إلى اتفاقية التعاون الأمني مع جهاز الإنتربول الدولي.

وأوضح المصدر أن مذكرة إلقاء القبض على المطلوب تأتي بعد إدانته بارتكاب جريمتين داخل أراضي الولايات المتحدة الأميركية، الأولى «تلقي المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتوزيعها» والأخرى «حيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال» وهما تهمتان يعاقب عليهما قانون الجزاء الأميركي الذي يشدد على ضرورة حماية الطفل من أي استغلال.