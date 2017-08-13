محمد الجلاهمة

اقتيد وافد هندي إلى الأدلة الجنائية للتأكد من إفادة كفيله المواطن بأنه سكران وانه اكتشف سكره فهرب بسيارته وانه يخشى من أن يتسبب في حادث مروري وبحسب مصدر أمني فان مواطنا ابلغ ان سائقه الهندي قام بضبطه سكران لكنه هرب بسيارته وعليه تم تعميم أوصاف المركبة وتمكنت دورية من ضبط الوافد 26عاما على طريق الملك فهد باتجاه النويصيب قبل جسر الأحمدي وكان يقود المركبة الكورية المبلغ عنها تحويل الشخص الى الطب الشرعي وسجلت قضية اشتباه بحالة غير طبيعية برقم 786/2017 مرور الأحمدي وتم تحويله وأخذ العينات وحجزه في نظارة الظهر.

من جهة أخرى شرع رجال مباحث الأحمدي في البحث عن مجهول دهس باكستانيا وهرب الى جهة غير معلومة، وقال مصدر أمني ان باكستانيا من مواليد 1976 ويسكن منطقة جليب الشيوخ تعرض إلى الدهس من قبل شخص مجهول على طريق كبد حيث هرب الجاني وقام مواطن بالاتصال على العمليات ونقل الى مستشفى الفروانية بواسطة سيارة أحد المارة.

من جهة أخرى، ضبط مواطن 32 عاما وبدون 34 عاما من أرباب السوابق بحوزتهما كوكتيل مواد مخدرة وبطل خمر محلي الصنع بعد الاشتباه في مركبتهما اثناء توقفها أمام بقالة متنقلة على طريق الهجن في كبد من قبل دوريات الأمن العام وتم تحويلهما لجهة الاختصاص.

من جهة أخرى، سرق مجهولون مكتب تجارة عامة ومقاولات يمتلكه مواطن عن طريق الكسر فجر أمس، وتبين بعد الجرد أن اللصوص استولوا على 1290 دينارا كويتيا، بالإضافة إلى أغراض شخصية تخص صاحب الشركة وتم إبلاغ رجال الأمن لإجراء اللازم.