استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، بمكتبه صباح امس ريناتو بيدرو أوفيلا، سفير الفلبين لدى الكويت بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، حيث رحب الدوسري بضيفه وناقش معه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب السفير الفلبيني عن تقديره للكويت على رعايتها للجالية الفلبينية والخدمات التي تقدمها لهم.

كما استقبل الفريق الدوسري بمكتبه في مقر وزارة الداخلية صباح امس المقدم د.بدر الخبيزي مدير إدارة العمليات بقطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام الذي أهداه كتابا من تأليفه بعنوان «الجرائم الالكترونية في المجتمع الكويتي من وجهة نظر اجتماعية».

وهنأ الدوسري الخبيزي على الجهد الكبير المبذول في إعداد الكتاب الذي يعد أول إصدار خاص في الجرائم الالكترونية بالكويت بما يحقق ثقافة الوعي الأمني على مختلف قطاعات وزارة الداخلية وهيئات ومؤسسات الدولة، مؤكدا أهمية مواصلة البحث العلمي بالنسبة لرجال الأمن كافة لتحقيق عملية التحديث التي يقودها الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مختلف القطاعات.

من جانبه، توجه المقدم د.الخبيزي بالشكر والتقدير للقيادة العليا لوزارة الداخلية على دعمها المستمر لأبنائها ومساندتها لمنتسبيها من أجل مواصلة مسيرتهم العلمية.