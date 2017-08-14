أحمد خميس

فتح رجال مباحث الجهراء تحقيقا مع وافد هندي في محاولة لتحديد هوية 3 لصوص مجهولين قاموا بتثبيته وضربه وسلبه مبلغ 50 دينارا، وأرفق المجني عليه ويبلغ من العمر 33 عاما تقريرا طبيا يؤكد الاعتداء الذي صاحب السلب.

وبحسب مصدر امني، فإن الوافد قال في بلاغ تقدم به الى مخفر شرطة النعيم انه كان يسير على القدمين في منطقة القصر حينما اعترضه 3 أشخاص وبحوزتهم آلات حادة (سكين)، حيث قاموا بتثبيته وضربه وسلبه 50 دينارا، وتضمن التقرير الطبي وجود آلام بالرقبة والقدم والساق اليسرى وكدمة بالظهر، بالاضافة الى سحجات وخدوش بالظهر.

من جهة اخرى، أبلغ وافد فلبيني من مواليد 1969 مخفر شرطة بيان بانه تم استيقافه من قبل شخصين في منطقة مشرف، وقال انهما كانا يرتديان الزي الرسمي وملثمين وادعيا انهما من رجال الامن، واضاف انهما قاما بتفتيشه وسلبه 270 دينارا كانت بحوزته، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.