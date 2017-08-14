محمد الدشيش

قضت محكمة الجنح المفوضة بتغريم مدير شركة مبلغ 4000 دينار بعد قيامه بسرقة وتغيير الأرقام السرية لشركة مواطن.

واتهمت النيابة العامة المتهم بدائرة المباحث الجنائية أنه أعاق المجني عليه وهو مواطن لديه شركة متخصصة في الدعاية بعد قيامه بتغيير كلمة سر اسم المستخدم وسرقته والتي من خلالها يمكن الدخول على لوحة تحكم الخاصة بالمواقع للشركة.

وأكد المحامي مشعل المطيري مقدم الشكوى بصفته وكيلا عن المجني عليه أن ما قام به المتهم يؤدي إلى نقل المواقع إلى شخص آخر مستغلا وظيفته إلا أنه غير مختص بتغيير الأرقام السرية إلا بموافقة مجلس الإدارة، مما ترتب عليه أضرار مادية للشركة.