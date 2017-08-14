هاني الظفيري

سجلت خلال اليومين الماضيين في مخفر النعيم قضيتا سرقة عن طريق العنف وسلب بالقوة وبرقمي 42 43/2017.

في القضية الأولى، تقدم وافد هندي ثلاثيني يعمل سائقا وابلغ عن تعرضه للسرقة عن طريق العنف من قبل شخص مجهول، وافاد بأن الجاني طالبه بابراز البطاقة ثم اخذ محفظته بالقوة وسرق منها مبلغ 290 دينارا ولاذ بالفرار الى جهة غير معلومة، وذكر المجني عليه ان الجاني اثناء فراره سقطت منه بطاقته المدنية وارفقها بالبلاغ.

وامر وكيل النيابة بتسجيلها جناية وكلف المباحث باجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وفي مخفر النعيم ايضا تقدم وافد باكستاني سبعيني ويعمل خياطا ببلاغ عن تعرضه للسلب بالقوة من قبل شخص مجهول، وقال ان الجاني اعتدى عليه بالضرب على جسر المشاة امام منطقة القصر وهدده بسلاح ابيض وسرق منه مبلغ 210 دنانير.

وارفق الباكستاني ببلاغه تقريرا طبيا بالإصابات التي لحقت به نتيجة الاعتداء.