احمد خميس

شهدت منطقة مخفر شرطة الروضة قضية طريفة، حينما تقدمت مواطنة خمسينية ببلاغ متهمة مواطنا ومواطنة وصديقة المواطن، وهي مغربية بالنصب والاحتيال عليها، وحصلوا منها على 7000 دينار.

وقال مصدر امني ان المبلّغة وهي من مواليد 1970 قالت إنها تعرفت على مواطن اوهمها بأنه طبيب اسنان وذلك عبر صديقة لها كويتية وانها التقت بالطبيب المزعوم وكانت برفقته مغربية تبين لها لاحقا انها صديقته، ومن ثم النصب عليها بأن اوهمها الطبيب المزعوم بأنه سوف يتزوج منها، وتحت وهم الزواج طلب منها العريس المنتظر مبلغ 7000 دينار لشراء سيارة فقامت المجني عليها بسحب المبلغ من رصيدها بأحد البنوك في فبراير الماضي على وعد ان يرد المبلغ في ابريل ومضى مايو ويونيو ويوليو ودخل اغسطس واكتشفت أنها وقعت ضحية نصب واحتيال.

هذا، وصدرت تعليمات بضبط واحضار المدعي عليه وشركائه في الجريمة للوقوف على حقيقة الدعوى.