محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر امني «الأنباء» بأن مدير عام مديرية أمن الاحمدي العميد عبدالله سفاح رفع تقريرا تضمن الرغبة في ابعاد 91 وافدا ووافدة تم ضبطهم في غضون الايام القليلة الماضية على خلفية مخالفة قانون الإقامة والعمالة السائبة، الى جانب ممارسة اعمال منافية للآداب، وتبين من خلال فحص كشوف المبعدين وجود 34 سيدة ينتظرن الإبعاد من اجمالي العدد، وجــاء المخافــر التي لا يزال يتواجد فيها منتظرو الإبعاد على النحو التالي: 4 رجال و5 نساء في مخفر الفحيحيل، 13 رجلا و5 نساء بأبو حليفة، 3 رجال و3 نساء بالفنطاس، 3 رجال في ميناء عبدالله، 6 رجال و3 نساء بالاحمدي، رجلان و3 نساء في جابر العلي، 11 رجلا و7 نساء في الظهر، 3 نساء في الصباحية، 3 نساء و4 رجال في الرقة، 4 رجال وامرأتان في هدية، 4 رجال و3 نساء في مخفر فهد الاحمد.

على صعيد آخر، كشف مصدر امني عن حصاد حملة العميد عبدالله سفاح والتي نفذها في 3 مناطق بمحافظة حولي، وبحسب الاحصائية التي اطلعت «الأنباء» على نسخة منها فإن الحملة حصدت في نطاق الجابرية 24 مدينا، 2 انتهاء اقامة، محكوم 4 سنوات، 3 اشتباه في السرة، 2 تغيب ومطلوب لمخفر بيان، بالاضافة الى ضبط مركبة مطلوبة وتحرير 189 مخالفة مرورية.

وفي قطاع الجابرية، شملت الحصيلة ضبط 6 أشخاص بحالة غير طبيعية واشتباه سرقة وتعاط، ومطلوب لنيابة المخدرات و9 انتهاء اقامة، 7 مطلوبين على ذمة قضايا تغيب و14 مطلوبا للتنفيذ المدني، مركبة مطلوبة وشخصين عثر بحوزتهما على مواد يشتبه بأنها مخدرة، بالإضافة الى تحرير 88 مخالفة مرورية.

وفي قطاع مشرف، تم ضبط 4 مطلوبين للتنفيذ المدني و11 انتهاء اقامة وحجز 3 مركبات بكراج الحجز، وتم تحرير 97 مخالفة مرورية.