اللواء صالح مطر كرّم د.هاني هادي لحسن إدارة مستشفى الفروانية

عبدالله قنيص ـ سعود يوسف

أمر من مدير عام مديرية امن الفروانية اللواء ركن صالح مطر، بإحالة وافدين من الجنسية السريلانكية الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات للوقوف على حجم تجارتهما غير الشرعية في المشروبات الكحولية وكيفية حصولهما على المواد المسكرة المستوردة التي ضبطت بحوزتهما وعددها 35 بطلا الى جانب الخمور المحلية.

وبحسب مصدر امني، فإن دورية تتبع امن الفروانية وخلال جولة لها في منطقة الجليب رصدت مركبتين يابانية وكورية متوقفتين في ساحة ترابية في وضعية التشغيل.

وأضاف المصدر انه ما ان توجهت الدورية صوب المركبتين حتى فر منهما شخصان على الاقدام تاركين المركبتين، وتمت مطاردتهما حتى تم الإمساك بهما، وتبين ان الاول سيلاني من مواليد 1991 والثاني من الجنسية نفسها من مواليد 1978، وعليه تم إلقاء القبض عليهما.

وبالعودة الى المركبتين، فقد عثر فيهما على 237 بطلا محليا و35 بطلا مستوردا.

على صعيد آخر، كرّم مدير امن الفروانية اللواء ركن صالح مطر، د.هاني هادي لحسن تعامله إبان تسلمه ادارة مستشفى الفروانية.