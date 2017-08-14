محمد الدشيش

أسفرت حملة تفتيشية نفذتها إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث السلاح أمس الأول على مداخل ومخارج منطقة كبد عن ضبط مواطن بحوزته سلاح ناري غير مرخص بمركبته وأحيل والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

من جهة اخرى، تمكنت دوريات مبارك الكبير من القبض على مواطن ووافد سوري يروجان للمخدرات في أحد شوارع المحافظة اول من امس.

وضبط الوافد خلال تجوال دورية أمنية للحفاظ على الأمن ولضبط المطلوبين والمخالفين، اشتبه رجال الأمن بمركبة تسير بالشارع، وعند الطلب من قائدها التوقف لم ينصع للأوامر وتمت ملاحقته إلى أن تم استيقافه وضبطه، وعند التأكد من هويته تبين أنه مواطن وبرفقته وافد عربي، وبتفتيش المركبة احترازيا عثر رجال الأمن على 5 لفات من المواد المخدرة، وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما.