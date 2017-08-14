محمد الجلاهمة - عبدالكريم أحمد

فتح رجال مباحث الجهراء تحقيقا للوقوف على هوية شخص مجهول قام بحرق مركبتين لرجل امن على مدار يومين مختلفين وسط ترجيحات بأن يكون حارق المركبة الاولى هو نفسه حارق الثانية.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا من مواليد 1990 ويعمل في وزارة الداخلية تقدم الى مخفر شرطة النعيم وسجل حريق عمد ضد مجهول.

وقال المبلّغ إن الشخص المجهول قام فجر السبت الماضي بحرق مركبته الاميركية موديل 2013 خلال توقفها مقابل منزله في القصر، ويوم الخميس الماضي قام نحو الساعة الحادية عشرة صباحا بحرق مركبته الثانية نوع وانيت، وتبين ان الحريقين متعمدان اي سكب عليهما مادة سريعة الاشتعال.

من جهة أخرى، تعاملت فرق الإطفاء مع حادثة تسرب غاز طبخ وانفجار وقعت داخل مطبخ منزل مواطن في منطقة الرحاب.

وأفاد مصدر لـ «الأنباء» بأن فرق إطفاء مركزي الفروانية والعارضية توجهت نحو موقع الحادثة وتبين أن الانفجار سبب أضرارا مادية جسيمة كما أنه تسبب في انهيار الجدار الجانبي وتطاير الطابوق ومحتويات المطبخ، مشيرا إلى أن العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات.