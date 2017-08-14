هاني الظفيري

تقدمت مواطنة تعمل في وزارة الصحة ببلاغ الى مخفر سعد العبدالله وسجلت قضية عقب امر من وكيل النيابة بتصنيف القضية جنايات بعنوان «مواقعة بالإكراه».

وبحسب مصدر امني فإن المبلغة وهي من مواليد 1986 وتقيم في منطقة سعد العبدالله قالت انها وخلال تواجدها في منزل طليقها وهو مواطن اعتدى عليها بعد ان ضربها، وتبين من الفحص الظاهري وجود خدوش بالساعدين.

وأشار المصدر الى ان السيدة ولتوثيق الاعتداء طلب منها العرض على طبيب النساء او الطب الشرعي، ولكنها رفضت هذا الاجراء، الا ان الرفض لم يحل دون ان تسجل قضية بحق طليق المدعية.