هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

احتجز 4 وافدين في نظارة مخفر الفروانية بعد ان تلقى احدهم العلاج من إصابته بموس، وذلك على خلفية مشاجرة جمعتهم داخل محل للخضراوات بسبب المساومة على السعر.

وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة بين 4 وافدين في محل للخضراوات، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن وتم ضبط المتشاجرين الذين لم تلحق بهم اصابات باستثناء أحدهم الذي طلب منه مراجعة المستشفى، وبعد عودته تم احتجازه على خلفية قضية تبادل اعتداء بالضرب.

في سياق آخر، اندلعت مشاجرة بين 7 شبان على الواجهة البحرية قرب منطقة الصليبخات.

وقال مصدر امني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد بوجود مشاجرة، وعليه تم توجيه دوريات امنية وسيارات اسعاف لموقع المشاجرة، وعند وصولهم قام رجال الامن بفض المشاجرة وتمت احالتهم للمخفر، وتبين ان سبب المشاجرة خلافات سابقة فيما بينهم.