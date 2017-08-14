اختتمت قبل أيام فعاليات دورة تدابير الدفاع المدني الثالثة عشرة لإداريي حملات الحج الكويتية والتي عقدت بمقر الادارة العامة للدفاع المدني، خلال الفترة من 6 الى 10 اغسطس الجاري وشارك فيها 101 متدرب.

وأقيمت برعاية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، وحضور مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالإنابة العقيد جمال الفودري، ومدير إدارة التدريب وشؤون المتطوعين العقيد عياد المطيري.

تأتي هذا الدورة بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الاسلامية، من حيث مبدأ التوعية بوسائل وتدابير الدفاع المدني حيث شملت محاضرات نظرية وعملية وسبل العمل الجماعي في التعامل مع حالات الطوارئ.