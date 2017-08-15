محمد الدشيش

تمكن رجال المباحث الالكترونية من توقيف شاب كويتي ابتز فتاة بإرسال صور لها الى والدها، فيما قال مصدر امني ان الشاب يواجه تهمتين الاولى ابتزاز فتاة والثانية سرقة هاتف.

وبحسب مصدر امني فإن فتاة ابلغت عن تعرضها للابتزاز من قبل شخص مجهول وانه ارسل لها صورا تخصها وان هذه الصور سيرسلها الى والدها.

وقال المصدر ان الفتاة قالت ان الصور التي اطلعت على نماذج لها كانت بحوزة شاب ترتبط معه بمشروع خطبة وزواج، وعليه تم استدعاء الشاب ولكنه أفاد بأن هاتفه سرق منه، وعليه تم تكثيف التحريات حتى انتهت الى ان صديق الشاب سرق الهاتف وهدد الفتاة فتم ضبطه واعترف بأنه سرق هاتف صديقه وابتز الفتاة.