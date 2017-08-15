أحمد خميس

بعد اقدام مجهول على احراق مركبتين لرجل امن في القصرـ وهو ما اشارت اليه «الأنباء» في عددها امس ـ عادت حرائق المركبات المتعمدة لتطل برأسها من جديد، اذ تقدمت مواطنة ببلاغ الى مخفر شرطة النعيم لتبلغ عن تعرض مركبتها للحريق العمد.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنة من مواليد 1976 (ربة منزل) قالت انها فوجئت بأن خادمتها توقظها من نومها الساعة 3.04 فجرا لتبلغها باندلاع حريق في مركبتها الاميركية الصنع والتي كانت متوقفة مقابل منزلها، وتبين من خلال تقرير الاطفاء ان المركبة تعرضت للحريق العمد من قبل شخص مجهول، وذلك صباح السبت الماضي.